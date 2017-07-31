Лондон, 1 августа, 2017, 01:11 — ИА Регнум. В исправительном учреждении на юго-востоке Англии в графстве Хартфордшир вспыхнул бунт, сообщает 31 июля The Telegraph.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Выступления заключенных, приведшие к насилию и захвату двух крыльев здания, начались в мужской тюрьме Mount около 14:00.

Министерство юстиции Великобритании подтвердило соответствующую информацию, сообщив также, что к месту происшествия выехали отряды полиции и медицинские работники.

Как заявил эксперт по содержанию заключенных Алекс Кавендиш, о тяжелом положении в тюрьме Mount было известно заранее. В исправительном учреждении не хватало около 50 сотрудников, что неминуемо должно было привести к бедствию.

«Команды «Торнадо» были вызваны для того, чтобы вернуть контроль над двумя крыльями (здания тюрьмы — ИА REGNUM). Это было катастрофой, ожидаемой, как я предупреждал на прошлой неделе», - заявил Кавендиш.

На захваченных бунтовщиками территориях находится 227 заключенных, всего в тюрьме Mount содержатся около тысячи человек, сообщает The Sun.

Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате бунта на территории исправительного учреждения. По данным министерства юстиции, проживающие в окрестностях тюрьмы представители общественности находятся в безопасности и не подвергаются риску.