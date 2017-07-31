Вашингтон, 1 августа, 2017, 00:33 — ИА Регнум. США вводят санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняя «диктатора» в проведении «ложных» выборов, сообщает 31 июля The Washington Post со ссылкой на сообщение администрации президента США.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Согласно озвученной на брифинге советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером официальной позиции Белого дома, после проведенных в Венесуэле выборов в Учредительное собрание Мадуро является непросто плохим лидеров, «он теперь диктатор».

При этом сами выборы в администрации президента США считают ложными, а результатом их называют «захват абсолютной власти».

«Недавние действия, завершившиеся вчерашним захватом абсолютной власти через ложные выборы Национального Учредительного собрания, представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о введении санкций в отношении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, соответствующая информация была опубликована на сайте министерства финансов США. В соответствии с принятыми в отношении Мадуро ограничениями, все его активы на территории США заморожены, а гражданам страны запрещено иметь какие-либо отношения с президентом Венесуэлы.

Согласно комментарию главы американского минфина Стивена Мнучина, при принятии санкций главным приоритетом был принцип непричинения вреда народу Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США призвали к «жестким и быстрым действиям против архитекторов авторитаризма в Венесуэле». Рассматривается также вопрос о введении ограничительных мер в отношении нефтяного сектора страны.

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Напомним, выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы (Учредительное собрание) прошли в воскресенье, 30 июля. Во время запрещенных правительством акций оппозиции в этот день погибли 13 человек, среди которых кандидат в Учредительное собрание Жозе ФеликсПинеда и секретарь оппозиционной партии Рикардо Кампос.

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