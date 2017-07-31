Париж, 1 августа, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Четыре человека, совершавшие перелет из Венеции в Лион, пострадали при крушении легкомоторного самолета во Франции, сообщает 31 июля французский портал L'Alsace.

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Легкомоторный самолет разбился утром 31 июля на высоте 1900 м над уровнем моря в районе плотины горного озера Мон-Сени недалеко от границы с Италией.

На борту воздушного судна находились пилот и трое пассажиров. Трое из них получили серьезные травмы и обширные ожоги, еще один человек пострадал незначительно.

Для тушения пожара и эвакуации тяжело раненных к месту происшествия были направлены четыре вертолета, на которых пострадавшие были доставлены в больницы на территории Франции и итальянского Турина.

Пока неясно, что могло стать причиной крушения самолета. Ведется расследование.