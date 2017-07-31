Мадрид, 31 июля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. «Хуже было только в 1917 году, когда Вашингтону пришлось закрыть свое посольство в Москве из-за большевистской революции», — пишет корреспондент газеты El Mundo Хавьер Колас.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Путин принял решение сократить персонал американских дипломатических ведомств в РФ на 755 человек, которые до 1 сентября должны покинуть пределы страны. Это просто зверская мера — уменьшить число дипломатов на 62%. Это беспрецедентно. Это не только пощечина Дональду Трампу лично, но и удар по возможностям дипкорпуса Вашингтона, которые в значительной степени уменьшатся. Кроме того, с завтрашнего дня США перестанут пользоваться особняком в Серебряном Бору и несколькими складами», — пишет Колас.

Корреспондент подчеркивает, что «эта мера является ответом Кремля на изгнание Бараком Обамой 35 русских дипломатов из Америки и закрытие двух комплексов зданий, одного — в Мэриленде, второго — в Нью-Йорке в декабре 2016 года. Путин тянул с ответом, надеясь, что Дональд Трамп, заняв президентское кресло, отыграет санкции назад. Однако оттепель, которую тот пытался устроить, успехов не принесла, за исключением разве что Сирии, где глава Белого дома развязал России руки».

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«В Москве уже поняли, что рассчитывать на Трампа как человека, способного произвести перезагрузку российско-американских отношений, не приходится: тому приходится жертвовать своими идеями ведения внешней политики ради того, чтобы решить внутриполитические вопросы, и в первую очередь — удержаться на своем посту», — резюмирует журналист, обращая внимание на то, что нет худа без добра: «Для России торгово-экономические контакты с Америкой перестают иметь первостатейную важность, а отношения с ЕС выходят на первый план. В свою очередь, США своими новыми антироссийскими санкциями только толкают Москву и Брюссель в объятия друг друга».

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