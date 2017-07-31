Вашингтон, 31 июля, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также не уточняется, займёт ли Скарамуччи какую-нибудь другую должность или покинет администрацию Трампа насовсем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Напомним, в администрации Трампа началась кадровая чехарда.

Сперва (21 июля) последовало довольно странное увольнение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Ходили слухи, что он не согласен с некоторыми назначениями, которые навязывает ему Трамп, а сам президент недоволен тем, что утечки из Белого дома продолжаются. В частности, речь шла о том, что Спайсер не согласен с назначением Скарамуччи на пост директора по коммуникациям.

22 июля Трамп официально назначил Скарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома.

Место пресс-секретаря досталось Саре Сандерс, которая была заместителем Спайсера.

27 июля свой пост покинул глава аппарата Белого дома Райнс Прибус. Он заявил, что Трамп намерен изменить свой внутриполитический курс, а также выразил несогласие с некоторыми кадровыми назначениями.

Главой аппарата Белого дома стал Джон Келли.

28 июля в СМИ появилась информация о том, что Скарамуччи в разговоре с журналистами обругал своих коллег по администрации Трампа.

Стоит отметить, что до назначения в администрацию Скарамуччи критиковал Трампа в Twitter. Сразу после назначения он удалил все критические высказывания в адрес президента.

И вот теперь сообщается, что Трамп увольняет Скарамуччи по требованию Келли.

Ранее сегодня, 31 июля, Трамп заявил, что никакого хаоса в Белом доме нет.