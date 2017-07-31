Ашхабад, 31 июля, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Со следующей недели в северном Иране будет введен в эксплуатацию новый внутренний газопровод, который избавит эту ближневосточную страну от необходимости закупать природный газ в Туркмении. Об этом заявил депутат иранского парламента Ассадулла Карехани, 30 июля написал «Iran Front Page».

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Парламентарий обратил внимание на том, что иранская сторона намерена инициировать судебные разбирательства в международном арбитраже против «Туркменгаза» из-за нарушения туркменским госконцерном условий контракта о поставках голубого топлива в Иран.

По его словам, иранские власти потребуют от Ашхабада возместить понесенные из-за этого убытки и снизить расценки на экспортируемый в Иран природный газ.

«В 2007 году Туркмения поставила Иран в безвыходное положение, увеличив цену на природный газ в тот период, когда у него не было альтернативных путей поставки газа. Следовательно, Туркмения должна выплатить штраф за нарушение своих обязательств», — подчеркнул Карехани.

Подводя итог, иранский депутат отметил, что Иран готов и дальше закупать туркменистанский газ, если стороны смогут прийти к компромиссу. «Мы готовы проводить своповые сделки — импортировать природный газ из Туркмении и экспортировать свой западным соседям», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда представители иранских властей грозятТуркмении судебным иском за нарушение условий договора о поставках природного газа на север Ирана. При этом Тегеран рассчитывает получить с госконцерна «Туркменгаз» неустойку и добиться снижения цен на голубое топливо.

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Между тем, власти Туркмении утверждают, что готовы пойти на досудебное урегулирование этого спора, но Иранская национальная газовая компания игнорирует такие предложения.

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