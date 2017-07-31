Москва, 31 июля, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Решение о заменен старых акцизных марок на новые было принято достаточно давно, еще в июле 2012 года, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский. — Необходимость смены марок объяснялась требованиями увеличения их защиты от подделок. К тому времени у властей сформировалось чёткое мнение, что на рынке скопилось достаточное количество поддельных акцизных марок. Вот для того, чтобы исключить их из оборота, и было принято решение произвести замену старых марок на новые».

Nike_87 Бутылки. Дно

Сроки реализации правительственного постановления о смене акцизных марок от 27 июля 2012 года неоднократно сдвигались. Причина его переноса заключалась в том, что участники алкогольного рынка не могли исполнить решения властей в установленные сроки по причине затоваривания складов нереализованным спиртным, уже промаркированным старыми акцизами. Так, на момент подписания указа о смене марок на оптовых складах скопилось 5,353 миллиона литров алкогольной продукции, а у организаций розничной торговли — 2,7 миллиона литров.

В итоге намеченное первоначально в указе требование о выведение из употребления старых марок не могло быть выполнено — по просьбе предпринимателей определили переходный период. Планировалось, что он продлится до 1 сентября 2016 года, но затем и его было решено продлить ещё на один год.

«Срок переходного периода для смены акцизных марок был продлён в основном по двум причинам: чтобы была возможность продать товарные запасы алкоголя, промаркированного старыми акцизами, и чтобы напечатать в достаточном количестве новые марки. На этот раз власти посчитали, что у торговцев алкоголем было достаточно времени подготовиться и пройти процесс замены старых марок на новые без потерь и затрат», — пояснил Алексей Каневский.

Таким образом, 1 августа на прилавках будут стоять бутылки с наклеенными на них акцизными марками нового образца. По словам Алексея Каневского, это чисто техническая операция, которая нацелена на борьбу с подделками и фальшивками, и она не приведет ни к каким негативным последствиям, связанным с ростом цен или возникновением дефицита на алкогольную продукцию.

Напомним, акцизные марки используют в целях оплаты фискального сбора на алкоголь, а также для борьбы с подделками и контрафактом. Впервые акцизные марки появились в России в середине девятнадцатого века. В СССР акцизные марки на спиртосодержащую продукцию наклеивались в период НЭПа. Вместе с прекращением новой экономической политики они тоже вышли из оборота. В Российской Федерации акцизные марки были введены в оборот 14 апреля 1994 года.