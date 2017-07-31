Москва, 31 июля, 2017, 21:25 — ИА Регнум. 31 июля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 3-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Спартак» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 38-й минуте голландский вингер Квинси Промес открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Через 7 минут бразильский мощный опорный полузащитник Фернандо удвоил преимущество хозяев великолепным ударом со штрафного в ближнюю «девятку» — 2:0.

Статистика матча («Спартак» / «Краснодар»)

Удары 15/3

Удары в створ 9/2

Владение 51%/49%

Фолы 7/12

Благодаря победе «Спартак» поднялся на 8-е место, набрав 5 очков. «Краснодар» остался на 5-й позиции с 6 очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Самедов, Зе Луиш.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Масиэл, Клаессон, Жоаозиньо.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Грицаенко — 36.

Голы: Промес (пен) 45 — 1:0, Фернандо 45+1 — 2:0.