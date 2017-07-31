Москва, 31 июля, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Сообщается, что с 29 по 30 июля на курортах Турции утонули четверо граждан РФ, при этом некоторые их них утонули из-за проблем со здоровьем. Ещё один российский гражданин умер из-за сильного алкогольного опьянения.

Btimes.ru Турция

По крайней мере о трёх смертях российских туристов писали турецкие СМИ.

36-летняя гражданка Российской Федерации Оксана Астафьева 30 июля умерла в турецком курортном городе Кемер из-за осложнений астмы после купания. Она отдыхала в пятизвездочном отеле вместе с мужем. Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. В тот же день на турецком курорте Манавгат скончались ещё двое граждан России. Речь идёт о 56-летнем Александре Шевченко, который утонул во время купания на пляже, и 47-летней Татьяне Логиновой, которая умерла от сердечного приступа.

В связи с этими смертями Ростуризм рекомендует гражданам реалистично оценивать своё здоровье и учитывать его состояние при выборе того или иного курорта. Также ведомство напомнило гражданам о существовании эффекта акклиматизации и влиянии чрезмерно жаркого климата на общее самочувствие.