Москва, 31 июля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Напомним, журналист Егор Максимов в своём Twitter-аккаунте написал, что Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК. Затем эту информацию подтвердил главный редактор сайта «Р-Спорт» Василий Конов.

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В пресс-службе самого «Первого канала» никак не прокомментировали эту информацию. Малахов тоже комментариев пока не давал.

В пресс-службе ВГТРК заявили, что на данный момент переход Малахова в их структуру «физически невозможен», так как все начальство холдинга находится в отпусках.

«У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сказано в заявлении пресс-службы ВГТРК.

Таким образом, пресс-служба ВГТРК не подтвердила, но и не опровергла намерение телеведущего Малахова уйти с «Первого канала» на телеканал «Россия».