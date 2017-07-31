Астана, 31 июля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В Казахстане идет борьба с пожарами в пяти регионах: Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. На борьбу с возгораниями сухой травы брошены подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, а также службы гражданской защиты, в том числе местные исполнительные органы, лесные хозяйства и добровольные пожарные формирования. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

stevepb Огонь. Трава

С Российской Федерацией граничат два района, где борются с огнем: Кобдинский район Актюбинской области и Бурлинский район Западно-Казахстанской области. В этих местах также идет ликвидация возгорания сухой травы. Площадь пожара пока устанавливается.

В Актюбинской области огнем охвачен еще и Байганинский район. В тушении пожара задействованы 134 человека и 15 единиц техники из числа сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям и добровольных пожарных формирований. В Бурлинском районе зафиксированы два очага возгорания. Тушат их 9 человек и 4 единицы техники.

«На 9 участках Базарчуланского с/о (Акжаикского района Западно-Казахстанской области — ИА REGNUM ) с загоранием сухой травы борются силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, добровольных пожарных формирований, лесного хозяйства в составе 62 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара устанавливается», — сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Большое количество людей задействовано и в тушении пожара в ущелье Кызылзау в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, где горят 16 га Сайрам-Угамского природного парка. Там с огнем борются 51 человек и 7 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также лесного хозяйства и местных исполнительных органов.

В Карагандинской области пожары вспыхнули сразу в трех районах. В частности, в Актогайском районе (вблизи с. Айыртас) Карагандинской области борьбу с огнем ведут 4 человека личного состава и 1 единица техники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Площадь пожара устанавливается. Загорание сухой травы произошло и в Улытауском районе (что в 3 км от с. Терисаккан Терисакканского сельского округа) Карагандинской области. Здесь работают 24 человека личного состава и 5 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и добровольных пожарных формирований. Площадь пожара устанавливается. Также пожар зафиксирован в Карсакбайском сельском округе, что в 45 км от п. Карсакбай Карагандинской области. В ликвидации огня задействованы 20 человек личного состава и 2 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и добровольных пожарных формирований. Площадь пожара также устанавливается.

Также идет борьба в Исатайском районе Атырауской области, где задействованы силы и средства добровольных пожарных формирований в составе 10 человек и 2 единиц техники. Площадь пожара 35 га.

«Из числа сотрудников органов гражданской защиты, местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений создано 398 мобильных групп. В состав мобильных групп вошло более 3 тысяч человек. Ими на сегодняшний день по лесостепным массивам проведено 973 рейда. Выявлено и привлечено к административной ответственности 187 физических и должностных лиц за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах», — сообщает Комитет.

По данным Комитета, к пожарам готовились, проводили профилактические мероприятия и даже более 130 учений.

«Основными причинами природных пожаров является неосторожное обращение населения с огнем и грозовые разряды, а установившаяся жаркая погода только усиливает первопричину пожаров. В этой связи, Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесостепных массивах», — отмечает Комитет.

Напомним, подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области и главных управлений МЧС РФ по Тюменской и Курганской областям провели в начале лета, 22 июня, совместные учения по ликвидации лесостепных пожаров на приграничных территориях.

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