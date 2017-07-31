Forbes: богатейшим гражданином России стал Алексей Мордашов
Москва, 31 июля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Самым богатым гражданином Российской Федерации по версии журнала Forbes стал владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Соответствующая публикация в журнале появилась сегодня, 31 июля.
По оценкам журнала Forbes, состояние Мордашова составляет $16,8 млрд. Таким образом, он опередил предыдущего лидера рейтинга Forbes Real Time совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона.
Сейчас состояние Михельсона оценивается в $16,2 млрд, а в предыдущем рейтинге — в $18,4 млрд.
Аналитики Forbes считают, что Мордашов обязан попаданием в первую строчку рейтинга Forbes Real Time не столько своим успехам, сколько неудачам Михельсона.
Дело в том, что акции «Новатэк» (Михэльсону принадлежат 24,76% компании) демонстрируют существенное падение. В феврале 2017 года, когда Михельсон возглавлял рейтинг Forbes Real Time, акции «Новатэк» стоили 760 рублей за штуку, а в конце июля 2017 года — 606 рублей за штуку.
На третьем месте в рейтинге остался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $16,1 млрд.