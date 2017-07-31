Москва, 31 июля, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Налог на добавленную стоимость (НДС) при покупках в зарубежном интернет-магазине будет весьма сложно администрировать, потому что у России нет опыта сбора налога с иностранных граждан. Об этом корреспонденту 31 июля заявил старший юрист BGP Litigation Денис Савин.

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О том, что за покупки в иностранных онлайн-магазинах россияне могут начать уплачивать НДС 31 июля сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Такая мера направлена на то, чтобы обеспечить российским и иностранным ритейлерам равные условия ведения бизнеса, отмечают в ФАС.

«Причиной такой инициативы стал активный рост спроса на иностранные интернет-товары со стороны российских покупателей», — предполагает Савин.

Так, по его словам, количество посылок из иностранных интернет-магазинов только в первом квартале 2017 года выросло на 52% по сравнению с показателями годовалой давности.

При этом, если предложение будет реализовано, то у граждан будет только один вариант избежать налогообложения. Это будет возможно только если для уплаты НДС иностранная компании зарегистрируется в Федеральной налоговой службе и станет перечислять в бюджет 18% от платежа каждого российского покупателя.

«В противном случае уплата НДС будет производиться российским покупателем», — уверен Савин.

Граждане РФ покупают товары в иностранных интернет-магазинах на 18% дешевле, чем в российских, что не способствует справедливой конкуренции.

«Обложение НДС покупок через иностранных интернет-ритейлеров поможет уравнять конкуренцию между российскими и иностранными интернет-продавцами, поскольку если покупки в зарубежных интернет-магазинах обложат НДС, то стоимость товаров в них увеличится на 18%. Это приведет к более справедливой конкуренции между интернет-магазинами российского и иностранного рынка», — уверен Савин.

Однако пока что ни в правительстве, ни у экспертов нет понимания, как можно ввести этот налог и проследить за его сбором.

«В этом вопросе появится сложность администрирования, поскольку сегодня совсем не понятна процедура взимания НДС с нерезидентов страны и отсутствует практический опыт применения такого механизма», — уверен Савин.