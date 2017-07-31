Вологда, 31 июля, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Скандал вокруг ООО «Стройиндустрия» в Вологде выходит на новый этап. Не дождавшись помощи от областной и городской власти, 30 июля обманутые дольщики провели новую акцию протеста, потребовав от губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и мэра Андрея Травникова решить проблему с достройкой жилых комплексов, принадлежащих компании Вячеслава Гудкова. В противном случае они предупредили, что следующие митинги пройдут в Москве — под стенами Кремля, Государственной думы РФ и представительства Вологодской области при президенте и правительстве РФ.

Фото Дмитрия Наумова

Обманутые дольщики ООО «Стройиндустрия» в Вологде провели 30 июля митинг в гайд-парке на улице Воровского, 66. В акции приняли участие участники долевого строительства в ЖК «Времена года» (ул. Гагарина, 72) и ЖК «Речной квартал» (ул. Пугачева, 48 и Пугачева, 50). Застройщиком ЖК «Времена года» и ЖК «Речной квартал» является ООО «Стройиндустрия» вологодского бизнесмена Вячеслава Гудкова, но с начала 2017 года компания прекратила все строительные работы на своих объектах.

Участники митинга в Вологде потребовали, чтобы единоличный владелец компании Вячеслав Гудков достроил оба жилых комплекса за счет своих собственных средств.

Это не первая протестная акция дольщиков Вологды. Предыдущие митинги, считают их участники, дали свой результат — городская администрация Вологды пообещала помочь более 350 вологжанам в решении проблемы. В последних числах июля первым заместитель мэра Вологды Сергей Воропанов провел встречу с дольщиками ООО «Стройиндустрия» и заявил, что на днях возобновятся строительные работы по адресу Гагарина, 72 (ЖК «Времена года»). После завершения работ на Гагарина строительные бригады перейдут на стройплощадку по Пугачева, 48. Есть и плохая новость — объект по адресу ул. Пугачева, 50 городские власти достраивать не планируют.

Участники акций требуют привлечь к материальной ответственности Вячеслава Гудкова. По их мнению, он попросту тянет время.

На сегодняшний день Гудков по приговору суда находится под домашним арестом. Прокуратура установила, что директор ООО «Стройиндустрия» не может пояснить, куда потратил почти 100 миллионов рублей, собранных с дольщиков Вологды. Тем не менее, он все равно отказывается достраивать оба жилых комплекса, даже перед лицом уголовного дела с перспективой тюремного срока. «Гудков! Не прячься! У тебя есть деньги, дострой недостроенное!», «Администрация Вологды, не покрывайте мошенников! Заставьте их достроить наши дома!» — с такими лозунгами около 50 вологжан вышли на предупредительный митинг.

Цель акции — напомнить губернатору Олегу Кувшинникову и мэру Андрею Травникову, что проблема дольщиков ООО «Стройиндустрии» с недавних пор находится на контроле в Государственной думе и на личном контроле президента РФ Владимира Путина. Если обещания достроить дом на Гагарина, 72, не будут выполнены, участники акции готовы дойти до руководства страны. Участники митинга пообещали, что следующие акции обманутых дольщиков ООО «Стройиндустрия» они поведут под стенами Кремля на Красной площади, а также у здания Госдумы РФ на Охотном ряду и представительства Вологодской области в Староконюшенном переулке в Москве.

Вологжане хотят, чтобы о скандале вокруг ООО «Стройиндустрия» и реакции на него губернатора Олега Кувшинникова узнали на федеральном уровне. Тем более, что, по данным «Федерал Пресс», его позиции пошатнулись. «Почему власть ничего не делает? Более 350 вологжан оказались заложниками недобросовестного застройщика, который надеется на свои коррупционные связи», — возмущался координатор акции Александр. «Если у властей Вологды нет денег, пусть возьмут в долг у Гудкова!», — призвал другой выступающий.

Участники митинга также рассказали о своих дальнейших планах. На данный момент дольщики ООО «Стройиндустрия» готовят текст обращения к президенту Владимиру Путину и депутатам Государственной думы РФ с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права людей.