Луганск, 31 июля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В ЛНР с 3 августа начнётся выдача рюкзаков для детей из малообеспеченных семей и семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом 31 июля сообщили в администрации Луганска.

edgarwinkler ООН

Начальник управления образования Валентина Кияшко привела цифры, которые говорят о том, что объем этой помощи будет существенный. В управление были переданы 1140 рюкзаков вместе с канцелярскими принадлежностями для учёбы от международной гуманитарной миссии ООН, рассказала она.

Эти рюкзаки и канцелярию получат дети с 1 по 11 класс из малообеспеченных семей.

«Выдача рюкзаков стартует с 3 августа — школьные ранцы будут переданы в городские учреждения образования и распределены среди наиболее нуждающихся в них ребят», — уточнили в пресс-службе администрации Луганска.

Сегодня не все семьи ЛНР могут собрать ребенка в школу, поскольку размеры заработных плат в республике оставляют желать лучшего. Есть семьи, которые лишились жилья из-за обстрелов или попали в сложные жизненные условия.

По этой же причине в ЛНР было решено всех без исключения первоклассников обеспечить бесплатной формой.

Читайте также: В августе в Луганске начнут раздавать бесплатную школьную форму