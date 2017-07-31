Кронштадт, Санкт-Петербург, 31 июля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Как известно, оба грозных корабля, вместе с другими боевыми единицами, были участниками Главного военно-морского парада 30 июля, состоявшегося в акватории Петербурга и Кронштадта.

Григорий Сысоев ТАРКР «Пётр Великий»

«Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» выводились с рейда при помощи буксиров Ленинградской военно-морской базы в условиях ограниченного и сложного маневрирования.

В ближайшее время корабли Северного флота начнут организованный переход в пункты постоянного базирования. Межфлотский переход отряда кораблей СФ возглавит крейсер «Пётр Великий». Во время перехода запланированы совместные маневры с кораблями Балтийского флота. Маршрут перехода проложен с учётом всех требований безопасности судоходства.

Как напомнили в пресс-службе Северного флота, в Главном военно-морском параде от СФ приняли участие около десяти кораблей и судов. В их числе — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

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Перед зрителями парада в Кронштадте и Петербурге предстали 40 боевых надводных и подводных кораблей. Среди них — флагман Северного флота, крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Димитровград», противолодочный корабль «Уренгой», морской тральщик «Александр Обухов», противодиверсионные и патрульные катера и многие другие корабли.