Симферополь, 31 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. «Если к эксперименту с курортным сбором подойти с умом, а не просто бюрократически выполнить установку партии, мы получим в итоге довольного туриста, заинтересованные муниципалитеты и абсолютное отсутствие всякого негатива и оттока людей», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко, комментируя подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, который вводит со следующего года плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963.СССР Крым

«Прежде всего, все должны понимать, этот закон — возможность, а не обязанность. Экспериментом четыре региона России наделяются правом вводить у себя на территории курортный сбор, размер и порядок взимания которого будет определяться исключительно на местах. В законе мы прописали лишь максимальную планку: в первый год это 50 рублей, в последующие — 100. Эти цифры — уровень, верхний предел. Нет никакой необходимости выставлять цену сразу по максимуму, такой цели нет», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что как минимум в первый год эксперимента, пока не обкатан механизм, приморским городам и сёлам нужно задуматься над размером курортного сбора в 1 рубль.

«Наладим работу операторов, пропишем нормативную базу, и только тогда уже можно думать над пополнением бюджета — на то он и эксперимент. При этом не раз уже говорил, ставка сбора в Крыму должна быть дифференцирована в зависимости от сезона, погоды либо ещё более «местных» факторов, а деньги от него должны поступать в муниципальный бюджет. Если к этой инициативе действительно относиться как к возможности, подойти с умом, а не просто бюрократически выполнить установку партии, мы получим в итоге довольного туриста, заинтересованные муниципалитеты и абсолютное отсутствие всякого негатива и оттока людей, я уверен», — подчеркнул Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не все в Крыму восприняли налоговый эксперимент властей как благо. Многие опасаются, что со временем ставка курортного сбора будет только расти, став дополнительным финансовым бременем для российских туристов, реальные доходы большинства которых за последние годы неуклонно снижаются. На фоне низкого качества сервиса и проблем с инфраструктурой полуострова, этот налоговый эксперимент может окончательно отбить желание у россиян отдыхать на отечественных курортах.

Напомним, согласно законопроекту, который 30 июля подписал президент, с 2018 года муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки, окончательный размер ставки будут определять местные власти. При этом некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора: несовершеннолетние дети, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля.