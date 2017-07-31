Вильнюс, 31 июля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. «К сожалению, Европа предпочитает привязку, зависимость и связывание себе рук, связывание своего собственного экономического потенциала», — сказала Грибаускайте.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

«Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты — это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет. США также содействуют обеспечению разнообразия энергоисточников в регионе — уже в августе на литовский терминал сжиженного природного газа, а через него — в другие Прибалтийские страны поступит первый американской сжиженный природный газ», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Грибаускайте по итогам встречи.

Тем временем сам Пенс на итоговой пресс-конференции дал понять, что на поставки газа из США следует смотреть как на геополитический, а не экономический проект.

«Президент (Дональд Трамп — прим ИА REGNUM ) и я были удовлетворены, узнав о решении литовского предприятия купить СПГ у США. Когда в следующем месяце он будет доставлен, это будет выгодно не в плане создания нашего благосостояния, а газ также будет способствовать безопасности и стабильности в регионе», — сказал вице-президент США. Его слова приводит агентство BNS.

«Я убежден, что эта сделка была первой, но не последней», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский терминал Independence строился, как региональный. Его мощности значительно превышают потребности Литвы. Однако Латвия и Эстония не спешат покупать газ из литовского терминала, из-за чего он убыточно работает только на треть мощности. Также не известна цена, которую Литве продаёт норвежский Statoil. Она засекречена с формулировкой «коммерческая тайна», по этому невозможно реально сравнить её с российским газом, который продаётся по открытой цене, однако в самой Литве не раз подчёркивали, что норвежский газ может быть реально на 20% дороже российского, однако Литва готова переплачивать ради так называемой энергетической независимости от России.