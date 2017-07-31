Киев, 31 июля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Фонд государственного имущества Украины решил сдать в аренду инженерные сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Соответствующее объявление появилось сегодня, 31 июля, на официальном сайте фонда.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

«Общая площадь территории — 2,5 млн квадратных метров. Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально срок аренды — 49 лет», — сказано в объявлении.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что строительство первой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне началось в апреле 2017 года.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, первая «зеленая» энергия из зоны отчуждения начнёт поступать уже в первом полугодии 2017 года. Однако, официальных сообщений о запуске солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС до сих пор не поступало.

Примечательно, что пресс-секретарь украинского Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Елена Ковальчук заявила, что никакого строительства солнечных электростанций в заражённой зоне до сих пор не ведется.

«Строительство солнечной станции пока не ведется. Какие-либо физические действия, насколько я знаю, пока не проводятся. Все находится в стадии завершения оформления документации», — сказала она журналистам.

Ковальчук также напомнила, что все здания ЧАЭС находятся в государственной собственности и ими распоряжается Фонд государственного имущества.

«Сооружений много. В аренду сдают тем, кто сможет инвестировать в солнечную станцию», — пояснила пресс-секретарь.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны одного из реакторов станции радиоактивному заражению подверглись более 200 тысяч квадратных километров территории в основном на Украине, в Белоруссии и России.