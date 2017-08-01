Москва, 1 августа, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Серия фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма» посвящена архитектуре и концепции Московского метрополитена, так сильно отличающегося от подземок прочих мегаполисов мира. Вслед за постоянным автором ИА REGNUM, искусствоведом Николаем Ивановым спустимся на станцию Московского метрополитена «Электрозаводская» и посмотрим на нее свежим взглядом искусствоведа.

Николай Иванов ИА REGNUM Г. И. Мотовилов. Рельеф на тему труда советских людей. Станция метро «Электрозаводская»

Красный мрамор стен вестибюля, медальоны с портретами Ломоносова, Яблочкова, Попова, Фарадея, Франклина, Гильберта (основоположников электротехники), светлый мрамор станций, барельефы с изображением труда советских людей. Скульптор Георгий Мотовилов изобразил работников Электрозавода, кузнецов, строителей, тружеников сельского хозяйства.

Примечательная история связана с бюстами героев-стахановцев, которые, по первоначальному замыслу конца 30-х, должны были украшать станцию: каждый завод стремился увековечить именно своего рабочего, и потому списки рабочих приходилось постоянно менять. В результате от идеи пришлось отказаться.

Смотрите фоторепортаж здесь: Подземный дворец коммунизма: Станция «Электрозаводская»

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