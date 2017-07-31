Веллингтон, 31 июля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Новозеландский самолет компании Pacific Aerospace оказался представлен на военном авиашоу в Северной Корее ещё в сентябре 2016 года. Это авиашоу было первой за долгое время открытой демонстрацией истребителей и военных вертолетов. Самолет PAC P-750 XSTOL, произведенный в Гамильтоне, предназначен для прыжков с парашютом. На фотографиях было запечатлено его участие в параде, на хвосте судна — северокорейский флаг.

FlugKerl2 PAC P-750 XSTOL

Исполнительный директор Pacific Aerospace Дамиан Кемп сказал, что он сам пытался в свое время прояснить ситуацию. «Мы пытаемся получить ответы, что не просто, так как это судно является собственностью китайской компании». Он пояснил, что его компания продала самолет китайской фирме, чье название переводится как «Свободное небо», несколько месяцев назад. «Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить все подробности этого инцидента. Мы не имеем отношения к экспорту военной техники в Северную Корею. Мы прекрасно осведомлены об ограничениях, наложенных на эту страну. И мы в первую очередь заинтересованы в расследовании», — сказал Кемп.

Тем не менее в докладе Совета Безопасности ООН был представлен ряд электронных писем, которые доказывают, что компания-производитель знала, что ее самолет находится в Северной Корее, когда китайская компания вышла на связь и запросила дополнительные запчасти и обучение. Так, например, в этих письмах, китайские коллеги уточняют в своем запросе, что северокорейские операторы «должны пройти обучение как можно скорее для введения самолета в эксплуатацию». В своем ответе PacificAerospace соглашается на проведение обучения в Китае.

«Наш специалист не может быть командирован в Северную Корею для замены двигателя привода заслонки. Мы направим к вам специалиста, который проведет соответствующее обучение, также он привезет необходимые инструменты для устранения неисправности на месте», — приводит цитату издание Stuff.

Существуют строгие санкции ООН, запрещающие широкий спектр экспорта и услуг в Северную Корею в ответ на ее программу по созданию ядерного оружия, компанию, нарушившую запрет, ждут серьезные последствия. По законам Новой Зеландии, на Pacific Aerospace может быть наложен штраф в $100 тыс.

В Pacific Aerospace отказались комментировать ситуацию.