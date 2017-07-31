Жажда жизни, денег и власти: Радио REGNUM: Главные новости дня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Между холерой и жаждой: ситуация в Йемене признана «крупнейшей гуманитарной катастрофой»;
- Ответ на агрессивный выпад: Россия отреагировала на санкции CША сокращением дипмиссии;
- В гостях как дома: ФАС возбудила дело против «большой четверки» операторов;
- А был ли сквер: на Мамаевом Кургане в Волгограде уничтожен «парк вдов»;
- Свод замкнут: автодорожная арка Крымского моста собрана.