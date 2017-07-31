Киев, 31 июля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США в Киеве Мари Йованович после того, как американское посольство заявило, что некоторые кандидаты в Верховный суд Украины вызывают сомнения. Соответствующее заявление Ляшко опубликовал сегодня, 31 июля, на своей странице в Facebook.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», — написал Ляшко.

Напомним, пресс-служба посольства США на Украине действительно распространила сообщение, в котором было сказано, что у американской дипломатической миссии есть сомнения относительно некоторых победителей конкурса в новый Верховный суд Украины.

«Ряд сильных кандидатов попал в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру», — сказано в заявлении посольства США в Киеве.

По мнению Ляшко, США «беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства».

«Так унизительно указывают только сырьевым колониям», — считает депутат.

Стоит отметить, что посольство США уже давно позволяет себе подобные высказывания и беспардонно вмешивается во внутренние дела Украины. Связано это с тем, что именно американское дипломатической представительство было одним из ключевых координаторов государственного переворота на Украине, совершенного в феврале 2014 года.

Что касается нового Верховного суда Украины, то на минувшей неделе украинская Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала имена победителей конкурса на должность судей в высшем судебном органе.

Список победителей состоит из 120 человек. Теперь квалификационная комиссия должна направить рекомендации о назначении победителей конкурса в Высший совет правосудия, который проверит кандидатов на соответствие критериям этики и добропорядочности, а затем подготовит представление президенту, который позже подпишет соответствующий указ и предоставит судьям полномочия.

Центр противодействия коррупции уже раскритиковал список победителей конкурса, заявив, что в итоге Верховный суд будет состоять из старых судебных кадров, биография которых весьма сомнительна.

По информации Центра противодействия коррупции, почти 80% или 93 кандидата — являются или были судьями, только 25 победителей из 120 являются кандидатами вне судебной системы — учеными или адвокатами. Кроме того, из 120 кандидатов 30 получили негативную оценку Общественного совета добропорядочности.

«То есть каждый четвертый будущий судья Верховного суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей, нарушал права человека, принимал политически мотивированные решения или не может объяснить собственные доходы», — сказано в заявлении украинского Центра противодействия коррупции.