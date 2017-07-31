Москва, 31 июля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Цены на нефть демонстрируют рост. По итогам июля нефть марки Brent выросла в цене на 6,8% до $52,2 за баррель. Нефть марки WTI во второй летний месяц прибавила 7,5%, цена поднялась почти до $50 за баррель. Однако с точки зрения технического анализа, в ближайшее время котировки ждет небольшая коррекция или консолидация перед прорывом наверх, так как оба сорта подошли к уровням сопротивления. Для нефти марки Brent это отметка $53 за баррель, для WTI отметка $50,5 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Рост в июле был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в течение месяца выходила позитивная статистика относительно коммерческих запасов нефти в США, что несомненно поддержало рынок. Во-вторых, ОПЕК неплохо исполняет свои обязательства наряду с иными участниками соглашения. На текущий момент соглашение выполняется на 98%. Наибольший вклад в поддержание договоренностей вносят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман и Ангола.

Во-вторых, в начале августа мониторинговый комитет вновь соберется, чтобы обсудить успехи стран в достижении поставленных целей по соглашению и решить проблемы со странами, которые отлынивают от исполнения своих обязательств.

В-третьих, позитивное влияние на котировки оказывает падение доллара, слабый доллар способствует коррекции на товарных рынках. Судя по всему, серьезная коррекция по индексу доллара предвидится не скоро, что на руку производителям. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики США, американская валюта не спешит расти, однако правительству Штатов это только в плюс», — пояснила эксперт.

«Но самым главным фактором, который толкает котировки вверх, сегодня являются санкции, которые США может ввести в отношении Венесуэлы и Боливии. Это существенно повлияет на поставки нефти из Венесуэлы», — отметила Кокорева.

«На экспорт нефти и нефтепродуктов приходится 90% ВВП страны. В среднем страна экспортирует более 2 млн баррелей в день, если этот объем уйдет с рынка, то это будет достаточно ощутимо в рамках ОПЕК и позволит ценам подняться еще выше», — напомнила эксперт.

«Боливия здесь играет не последнюю роль и не просто так идет за компанию под санкции, так как поставки Венесуэла осуществляет морским путем через Боливию и Эквадор. Таким образом, в случае введения санкций Штаты заблокируют один из возможных путей поставок нефти, что создаст трудности для страны», — считает Кокорева.

«Если санкции будут приняты, то вероятность того, что котировки пойдут еще выше в августе, очень велика. Скорее всего, цена на нефть марки Brent может составить $54−55 за баррель», — предположила эксперт.

Читайте также: «Нефть растет — впереди многообещающая встреча ОПЕК»