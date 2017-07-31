Иваново, 31 июля, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Ивановский «Водоканал» продолжит сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития для продолжения реконструкции комплекса очистных сооружений. Речь идет о привлечении около 2,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. С планами предприятия и уже реализованным проектом по обновлению инфраструктурного объекта губернатор Ивановской области Павел Коньков ознакомился 28 июля.

Пресс-служба правительства Ивановской области Ивановская область и МБРР намерены продолжить сотрудничество по реконструкции очистных сооружений

Пресс-служба правительства Ивановской области

Первый этап реконструкции, который предусматривал строительство узла метантенков, стартовал в 2012 году и уже завершен. Его стоимость составила 1,3 млрд рублей. По словам гендиректора «Водоканала» Олега Тихонова, реконструкция позволила на 40% снизить количество осадков, полностью автоматизировать процессы по эксплуатации очистных сооружений. Теперь всем комплексом управляет один диспетчер с автоматизированного рабочего места. Павел Коньков также высоко оценил проект по запуску энергетической установки.

«Энергоустановка будет работать за счет использования биологических отходов. Она почти вполовину обеспечит потребность очистных сооружений в электроэнергии, и позволит существенно сократить расходы предприятия на эти цели», — отметил Павел Коньков.

Второй этап проекта предусматривает реконструкцию участка биологической очистки. Сейчас «Водоканал» и МБРР ведут переговоры по получению очередного транша — стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений реализован в рамках программы Международного банка реконструкции и развития (МБРР) «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». На встрече губернатора Павла Конькова с директором и постоянным представителем МБРР в России Андрашом Хорваи в марте прошлого года представитель организации высоко оценил проведенную ивановским «Водоканалом» работу.