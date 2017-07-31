Ярославль, 31 июля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в мэрии города Ярославля, Владимир Ковалев назначен советником мэра по промышленности и инвестициям.

В мэрии Ярославля новое назначение

Владимир Александрович Ковалев — яркая фигура в ярославской политике. Много лет подряд он был вторым лицом Ярославля, а затем — области. Владимир Ковалев долгое время работал в команде Анатолия Лисицына, при нем он занимал посты председателя правительства области, первого заместителя губернатора.