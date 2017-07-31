Душанбе, 31 июля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Китай стал лидером по объему прямых инвестиций, вложенных в экономику Таджикистана. Об этом заявил глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддин Саттор, пишет сегодня, 31 июля, ИА «Азия-Плюс».

President.tj Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

По его данным, за первые три месяца 2017 года общий размер накопленных прямых инвестиций Китая составил 58,2% (76,6 млн долларов) от всего объема иностранных вливаний. Россия оказалась на втором месте. Объем российских инвестиций, накопленных за этот же отрезок времени, составил 20,6 млн долларов, или 15,7%.

Всего же в первом квартале в Таджикистан иностранными инвесторами было направлено 131,5 млн долларов. Но основании иностранных инвестиций в этот период работали 339 предприятий.

Отметим, что по итогам аналогичного периода 2016 года первые места распределялись точно так же. Однако доля Китая в суммарном объеме всех иностранных инвестиций в Таджикистане была меньше — 56,5% (67,8 млн долларов), а России — больше — 25% или $30 млн.

О снижении потока финансовых вложений России в Таджикистан в конце 2016 года писал и российский посол Игорь Лякин-Фролов. Дипломат озвучил причину складывающейся ситуации, когда российскому инвестору невыгодно работать в Таджикистане:

«В последнее время российские инвестиции в таджикскую экономику сокращаются. Наши инвесторы сталкиваются в Таджикистане с серьезными затруднениями, прежде всего с непомерно высоким налогообложением и часто меняющимися правилами игры».

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Крупнейшим российским инвестпроектом в Таджикистане на сегодня остается «Сангтудинская ГЭС-1», запущенная ровно восемь лет назад. В строительство второй по мощности гидроэлектростанции в Таджикистане мощностью 670 МВт, Россия вложила 16 млрд рублей.

Однако объект не использует свои проектные мощности в полной мере, в частности, из-за того, что единственным покупателем производимой электроэнергии выступает госэнергохолдинг «Барки точик», регулярно испытывающий финансовые затруднения и не имеющий возможности выкупать больший объем вырабатываемой энергии.