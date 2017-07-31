* запрещённая в России организация

Донецк, 31 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. * организация, деятельность которой запрещена в РФ

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы

Верховный Суд Донецкой Народной Республики принял решение о признании экстремистскими печатных материалов, издаваемых международной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 июля рассказали представители прокуратуры ДНР.

Согласно заключению экспертов республиканского центра судебной экспертизы Министерства юстиции ДНР, «в текстах брошюр содержится информация, разжигающая ненависть на религиозной почве, а также пропагандирующая на контекстуальном уровне превосходство «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к прочим христианам», что недопустимо.

По обращению Генеральной прокуратуры ДНР с представлением в защиту интересов республики суд решил удовлетворить представление и признать вышеуказанные материалы экстремистскими, запретив их издание на территории ДНР. Отныне они считаются незаконными.

Предложение запретить саму секту, как экстремистскую, уже не один раз звучало в ДНР. Решение о запрете распространения печатных изданий иеговистов, которые большими партиями везут из-за океана, — это лишь первый шаг к запрету секты как таковой на территории ДНР, считают специалисты.

Именно секты принимали активное участие в организации майдана, хотя официально позиционируют себя, как аполитичные. Адептам «Свидетей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещается служить в армии, участвовать в политике, переливать кровь.

Напомним, что своим распоряжением Минюст РФ 15 марта этого года внес «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список организаций, занимающихся общественной и религиозной работой и запрещенных в России в силу экстремистской деятельности. В ДНР пока лишь занялись печатными изданиями религиозной организации.

Сама же организация «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в мире с 70-х годов XIX века. Число ее последователей по всему миру насчитывает около 8 миллионов человек. В России, а также в странах СНГ «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально появились и зарегистрировались как общественная организация в 1991 году.