Калуга, 31 июля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Обнинском следственном отделе СК РФ по Калужской области решают вопрос об уголовном преследовании по делу о падении рабочего с 17-го этажа строящегося дома. 27 апреля 2017 года на 17 этаже строения, расположенного в районе улицы Кутузова, подсобные рабочие ООО «Строительно-подрядные работы» перемещали кирпичи для завершения кладки, один из рабочих упал с высоты и погиб на месте. Об этом 31 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Обнинска Мария Мячина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По версии следствия, несчастный случай произошёл из-за нарушений требований охраны труда.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — отметила Мячина.

Как сообщало ИА REGNUM, пять происшествий со смертельным исходом, включая два групповых несчастных случая, произошли на производстве в Калужской области в 2017 году. В результате погибли семь человек. Основной причиной трагических происшествий стало халатное отношение к соблюдению требований охраны труда. Наиболее травматичными отраслями в регионе считаются обрабатывающие производства, строительство, транспорт, сельское хозяйство.

В 2016 году на производстве в калужском регионе произошли 9 групповых несчастных случаев. Травмы получили 86 человек. Из них 53 с тяжёлым и 12 — со смертельным исходом.