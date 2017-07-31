Кишинёв, 31 июля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. МИД Молдавии осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, совершенный Корейской Народно-Демократической Республикой 28 июля. Как сообщили 31 июля в пресс-службе молдавского МИД, новый запуск произошел «спустя короткое время после испытания Северной Кореей баллистической ракеты 4 июля, что порождает новую эскалацию напряженности на Корейском полуострове и представляет собой серьезный вызов миру на глобальном уровне».

English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

«Продолжение подобных действий северокорейскими властями является нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, в том числе Резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года. Республика Молдова полностью разделяет глубокую озабоченность международного сообщества в связи с этими действиями, имеющими дестабилизирующее влияние на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в близлежащих регионах, и призывает Пхеньян отказаться от политики ядерного вооружения и вернуться к доверительному политическому диалогу с международным сообществом», — заявили в молдавском ведомстве.