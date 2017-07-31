Барнаул, 31 июля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Следствием установлено, что 31 мая в районную больницу Угловского района была доставлена 10-летняя девочка, которая, являясь инвалидом с рождения, имела ряд заболеваний и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

«Спустя несколько часов, в связи с отсутствием необходимого оборудования девочка была доставлена в медицинское учреждение краевой столицы, где через несколько дней скончалась от имеющегося у нее заболевания», ­ — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Сейчас следователям предстоит дать юридическую оценку действиям медицинского персонала сразу трёх медицинских учреждений.

По информации местных СМИ, семья девочки в течение восьми часов дожидалась реанимобиль для транспортировки её в Барнаул. Отмечается, что пока девочка ждала помощи, она впала в кому.