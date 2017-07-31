Москва, 31 июля, 2017, 15:37 — ИА Регнум. В России по данным на 31 июля 2017 года отмечено снижение цен на гречневую крупу. Потребительская цена составила 68,70 рубля за 1 кг, снизившись на 19,1% по сравнению с началом года, сообщили в Минсельхозе РФ.

Гречка

В министерстве отметили, что ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная. Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 102,8% (2016 г. — 103,9%).

В 2017 году гречиха посеяна на площади 1688,7 тыс. га, что выше показателей за последние 5 лет.

Средняя урожайность гречихи за последние пять лет (2012−2016 гг.) составила 9,3 ц/га (2012 — 7,7 ц/га, 2013 — 9,2 ц/га, 2014 — 9,3 ц/га, 2015 — 9,5 ц/га, 2016 — 10,6 ц/га).

В 2016 году валовой сбор гречихи в России впервые составил 1,2 млн тонн при урожайности 10,6 ц/г.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле — мае 2017 года Росстат зафиксировал резкое увеличение стоимости минимального набора продуктов. Рост цен оказался на уровне 9,4%. Стоимость минимального набора превысила 4 тыс. рублей.

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