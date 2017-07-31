Кито, 31 июля, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено 30 июля ратифицировал Парижское соглашение в рамках конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, сообщает El Diario.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Согласно заявлению министерства окружающей среды Эквадора, глава государства побывал в провинции эквадорской части Амазонии Орельяна, где подписал ратификацию соглашения, в рамках которой Эквадор присоединяется к 155 странам, уже ратифицировавшим документ.

Это означает, что «усилены сегодняшние глобальные обязательства по борьбе с последствиями изменения климата», — заявил президент, добавив, что Эквадор «обязуется избежать повышения температуры на планете».

Подписание ратификации состоялось в муниципалитете Агарико, расположенном в Национальном парке Ясуни, одном из самых биоразнообразных районов в мире.

МИД Эквадора сегодня также разместил на своей странице в Twitter сообщение о том, что страна, как председатель G77+Китай, «интенсифицирует борьбу с изменениями климата».

Со своей стороны, министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса отметила, что Эквадор «укрепляет» свою приверженность будущему, и отметила, что ратификация соглашения является частью того, что она называет «зеленой дипломатией», в которой вопросы природы находится на переднем крае повестки дня.

Напомним, Эквадор подписал соглашение в Париже 26 июня 2016 года, и 22 июня парламент Эквадора одобрил ратификацию документа, который стремится усилить реакцию наций на изменения климата.

Одним из основных положений соглашения является то, что международное сообщество стремится сделать все возможное, чтобы предотвратить рост глобальных средних температур более чем на два градуса по сравнению с уровнями до начала промышленной революции.

Как сообщало ИА REGNUM, Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно заменило Киотский протокол. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Ряд экспертов считает, что изначально соглашение создавалось как легитимный формат западного технологического доминирования и формат принуждения всего остального мира к модернизации генерирующего и промышленного оборудования даже в тех случаях, если это не требуется ни экономическими, ни технологическими факторами.