Санкт-Петербург, 3 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 21 июля министр-председатель Керенский заявил на заседании Временного правительства о своей отставке. Мотивировал ее Керенский следующими соображениями. Так как Керенскому было поручено вести переговоры с представителями различных политических течений по вопросу об организации правительства, и так как эти переговоры не привели ни к каким положительным результатам, то, видимо, он, Керенский, не обладает достаточной авторитетностью для создания такого правительства, которое было бы признано всей страной. С другой стороны, Керенский находит, что в России не должно быть иного правительства, кроме объединяющего все общественные политические течения.

Керенский, Корнилов и другие на Дворцовой площади

Заместителю министра-председателя Некрасову Керенский передал письмо следующего содержания:

«Ввиду невозможности, несмотря на все принятые мною к тому меры, пополнить состав Временного правительства так, чтобы оно отвечало требованиям исключительного исторического момента, переживаемого страною, я не могу больше нести ответственности перед государством по своей совести и разумению и потому прошу Временное правительство освободить меня от всех должностей, мною занимаемых».

Министры Терещенко, Годнев, Ефремов, Львов, Некрасов заявили, что по тем же соображениям они также не считают возможным продолжать оставаться в составе правительства.

Временное правительство, обсудив заявления министров, постановило: отставки Керенского не принимать и всему правительству оставаться на своем посту и продолжать исполнять свою работу до тех пор, пока тем или иным способом не будет организовано новое правительство или реорганизован его настоящий состав.

Вместе с тем решено собрать вечером руководящие учреждения партий, с представителями которых велись переговоры о вхождении в состав правительства, и председателей Госдумы и Исполкомов. Совещание это будет носить информационный характер.

Члены Временного комитета Государственной думы

Заседание Временного правительства вместе с ЦК партий началось в половине одиннадцатого под председательством Некрасова, который предложил высказаться всем по создавшемуся положению. Выступают представители кадетов и цензовых групп.

Годнев предлагает «вручить правительству власть независимо от всех партий», Львов «видит спасение в сильной власти с Керенским во главе, с условием, что он привлечет в правительство лиц по своему выбору, хотя бы вопреки желанию партий и организаций».

Терещенко говорит, что «приказ № 1 есть величайшее преступление»… «Честь и достоинство России были восстановлены наступлением». Милюков предлагает:

«Немедленно предоставить Керенскому составить кабинет из тех лиц, которых он сочтет нужным пригласить. Раньше Керенский одним концом натолкнулся на кадетов, а другим на «Советы». А теперь он будет иметь возможность решить в какую сторону падет его выбор».

Либер условием поддержки Временного правительства ставит то, чтобы:

«Оно опиралось на трудовые массы населения через посредство революционно-демократических учреждений… Должна вестись энергичная борьба за мир… а оборона страны, в свою очередь, является мощным средством борьбы за мир. Нам нужна диктатура Правительства Спасения Революции, но не диктатура репрессий, а диктатура творческая».

Авксентьев заявляет: «Вне платформы 8 июля не может быть никакого иного пути, который мог бы спасти государство». Дан говорит:

«Мы не побоимся взять власть в свое время… но для этого надо, чтобы были исчерпаны все пути создания коалиционного правительства, чтобы страна увидела, что имущие классы не идут в коалиционное правительство, что они не согласны с программой 8 июля… Слабость Временного правительства заключается в том, что министры-не-социалисты не только не встречают поддержки со стороны имущих классов, но вынуждены работать в атмосфере ожесточенной против них травли со стороны кадетской партии».

Николай Авксентьев

Чхеидзе поставил Милюкову три вопроса: как относится Милюков к программе внешней политики русской демократии, как он относится к аграрному вопросу и к мерам социального законодательства?

Милюков и другие заявили, что их взгляд на текущий момент определяется письмом московских кадетов 15 июля и что вопрос «сводится к спасению отечества, к восстановлению боевой силы армии, а когда армия будет побеждать, тогда можно говорить о целях войны».

В последующем заседании выяснилось, что представители кадетской партии, не признавая спасительности для страны программы 8 июля, тем не менее согласятся поддерживать правительство, составленное Керенским, по его личному выбору и усмотрению, если это правительство не будет формально зависеть ни от каких организаций. В этом смысле от имени кадетов сделал заявление Винавер, подчеркнувший однако, что сами кадеты в правительство не вступят и оставляют за собой право критики отдельных мероприятий этого правительства. Набоков заявил, что отдельные представители партии могут вступать в состав правительства.

Дан и Гоц от имени меньшевиков и эсеров огласили резолюцию в поддержку Керенского и образованного им правительства, если оно останется на позициях 8 июля.

Заседанием Бюро ВЦИК принята делегация межрайонного совещания Советов. Представитель делегации обратился к Бюро с заявлением о необходимости немедленно принять меры к тому, чтобы Госдума декретом Временного правительства была распущена; чтобы правительством была подтверждена сохранность армейских организаций, восстановлена левая печать, приостановлено разоружение в той форме, как оно сейчас производится, так как рабочие выдадут бомбометы и пулеметы; чтобы были прекращены массовые аресты, носящие произвольный характер; чтобы арестованные по политическим делам были немедленно освобождены, или чтобы к ним было предъявлено определенное обвинение. В дальнейшем представитель делегации просил принять меры к тому, чтобы была обуздана правая печать, были привлечены к уголовной ответственности те, кто, как Масленников и Пуришкевич, осмелились нанести оскорбление органам революционной демократии; чтобы были приняты меры против расформирования полков и, наконец, сделаны немедленные шаги к приостановке смертных казней на фронте.

Заседание Совета

После заявлений представителя делегации, уполномоченными оглашается резолюция, принятая районными советами в связи с переживаемым политическим моментом.

Член президиума в ответной речи приветствует чуткость Советов, проявленную ими в связи с выступлениями поднявшей в последние дни голову контр-революции, и заявляет, что нарисованная делегацией тяжелая картина является непосредственным результатом выступлений частей гарнизона и рабочих 3—5 июля. Органы революционной демократии все силы тратят теперь на то, чтобы ликвидировать результаты этих выступлений. Перед ВЦИК, как и перед всеми органами демократии, стоит задача изжить то пагубное положение, к которому страна пришла в результате дней 3—5 июля.

Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы восстановить прежнее положение, когда к органам демократии прислушивался весь революционный народ. Такое же положение возможно тогда, когда снова создастся необходимое единение и окрепнет революционная дисциплина в рядах демократии. Далее член президиума указал на то, что сделано ВЦИК для разрешения этих вопросов.

Заслушан запрос Жукова о Каменеве, которому после 10-дневного заключения еще не предъявлено никакого обвинения. По полученным Соколовым сведениям, Каменев числится за контр-разведкой, имеющей, на основании закона, подписанного Львовым и еще одним министром, право держать заключенного в течение 3 месяцев. Бюро ВЦИК постановило уполномочить Соколова и Булата вести переговоры с прокурором о выяснении положения Каменева.

Делегаты ВЦИК Фишгендлер и Скалон делают доклад о своем посещении фронтового совещания и говорят, что оно носило случайный характер, так как большинство петроградского гарнизона на приглашение в нем участвовать не отозвалось. Бюро ВЦИК постановило вести совещание Менциковскому, Скалону и Богданову, которые должны руководствоваться следующими указаниями: а) потребовать у делегаций предъявления мандатов, б) выяснить сроки прибытия в Петроград, в) указать, что в Петроград делегации могут прибывать лишь, с разрешения местных организаций.

Ираклий Церетели

На заседании ВЦИК и ИК ВСКД Церетели изложил ход правительственного кризиса и заявил, что Временное правительство постановило созвать собрание, состоящее из центральных комитетов партий: трудовой народно-социалистической, конституционно-демократической, радикально-демократической, российской социал-демократической партии (меньшевиков), социалистов-революционеров, председателя Госдумы, председателя ВЦИК и председателя ИК ВСКД.

Дан вносит предложение по заявлению Церетели прений не открывать, заседание в настоящее время прервать, всем членам Исполкома оставаться в Таврическом дворце, а приглашенным отправиться в Зимний дворец на заседание. Дан мотивирует это тем, что собрание в Зимнем дворце не будет носить окончательный для революционной демократии характер и после него ВЦИК может принять окончательное решение о кризисе власти.

Троцкий и Мартов от имени фракций большевиков, объединенцев и меньшевиков-интернационалистов заявили свой протест против такого решения вопроса. Собрание принимает предложение Дана и прерывается. В связи с тревожным моментом ВЦИК принимает все меры к недопущению отдельных выступлений. Все члены ВЦИК находятся во дворце, Бюро ВЦИК непрерывно заседает.

На заседании солдатской секции Петроградского Совета принята резолюция протеста против расформирования полков, участвовавших в июльских событиях, осуждающая требование штаба выдать зачинщиков и настаивающая на том, что без тщательного расследования ни один солдат не должен быть наказан.

Состоялось первое совещание комиссаров северного фронта и представителей армейских организаций. Совещание было посвящено вопросам, связанным с подготовкой армий северного фронта к выполнению боевых задач.

Цитата из к/ф реж На фронте

В рядах армии происходит упорная борьба. Были случаи смертной казни за братанье. Решено, в целях усиления влияния правительства, ввести корпусных комиссаров, которые назначаются по указанию армейского комиссара. Признано необходимым применение суровых репрессий, вплоть до смертной казни. Расформирование признано не достигающим цели.

Выяснилось, что без помощи армейских и прочих выборных солдатских организаций восстановление боевой мощи армии невозможно. Разработан ряд положений по боевой подготовке, которые будут представлены на усмотрение военного министра.

Петроградские районные советы на объединенном заседании вынесли резолюцию:

«В полном составе отправиться в бюро ВЦИК и от имени революционного пролетариата Петрограда заявить о необходимости немедленного роспуска Думы, восстановления армейских организаций, приостановления разоружения рабочих, немедленного освобождения арестованных по политическим делам, которым не было предъявлено обвинения, обуздания правой печати, привлечения к ответственности Пуришкевича и Масленникова, прекращения расформирования полков и немедленного приостановления смертной казни на фронте».

Открылся Учредительный съезд для создания Комитета Снабжения Петроградского Района. В нем будет происходить согласование деятельности всех специальных органов снабжения. На съезде принимают участие представители государственных, общественных, промышленных организаций, ЦК Профсоюзов, Советов Петрограда и 8 окружающих его городов. Принят устав, по которому представители промышленности имеют не менее одной четверти голосов съезда.

Московскому железнодорожному съезду профсоюзом железнодорожных рабочих Петрограда отправлена следующая телеграмма:

«Совместное собрание профессионального союза ж.-д. рабочих с местными комитетами петроградского узла — 52 представителя от 17 000 рабочих — вынесло следующую резолюцию: опротестовать постановление съезда о предоставлении представителям ж.-д. профсоюзов права лишь совещательного голоса на съезде, когда членам Исполкомов ж.-д. конференций, особенно Лутугину, который вечно ставит палки в колеса рабочим организациям и их справедливым требованиям, предоставлено право решающего голоса. Требуем от съезда предоставить выразителям наших интересов право решающего голоса».

Подобные телеграммы были посланы еще от ряда профсоюзов железнодорожников.

Железная дорога

Чернорабочие Русско-Балтийского воздухоплавательного завода обращаются в союз металлистов с заявлением о выработке нового тарифа.

На Всероссийском железнодорожном съезде принимается резолюция по докладу Тахтамышева, которая обвиняет министерство путей сообщения в «тяготении к полной централизации власти и недоверии к организующей роли ж.-д. демократии», в стремлении оказать давление на съезд и т. п. В конце резолюции заявляется, что при таких условиях железнодорожники не могут взять на себя ответственность за «естественное при этих условиях дальнейшее расстройство транспорта и ж.-д. хозяйства» и просят Временное правительство пересмотреть свою программу.

Для вручения этой резолюции правительству выбрана делегация, которая должна поехать в Петроград (большевики отказались в нее войти).

Вышло постановление прокурора Петроградской судебной палаты о привлечении Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Рошаля, Раскольникова (мичман Ильин), прапорщиков Семашко и Сахарова к судебной ответственности по обвинению в измене и организации вооруженного восстания.