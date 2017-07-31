Деревня Трегубово, Новгородская область, 31 июля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. На трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области с сегодняшнего дня, 31 июля, ограничено движение в районе населённого пункта Трегубово Чудовского района. Как сообщили ИА REGNUM в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия», ограничения связаны с началом ремонта путепровода над железной дорогой Чудово — Новгород на км 568+ 403 автомобильной дороги.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия» Ремонт

Искусственному сооружению — больше 40 лет, оно было построено в 1976 году. За это время на нём появились трещины, неровности, выбоины, колейность. Эти и другие недостатки устранят в ходе ремонта путепровода федеральные дорожники. По данным ФКУ Упрдор «Россия», работы продлятся почти год. Планируемый срок окончания — 10 июня 2018 года. До этих пор на этом участке трассы вводится регулируемое светофором реверсивное движение с закрытием одной полосы.

Упрдор «Россия», в чьём оперативном управлении находится трасса М-10, просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть предельно внимательными при движении по участку ремонта.

Отметим, что ремонтные работы стоимостью 125,2 млн рублей проводит ООО «ЕвроТрансСтрой». Контракт с ним был заключён 25 июля.

Как свидетельствуют очевидцы, в настоящее время движение в районе ремонтных работ затруднено: пробка тянется от населённого пункта Спасская Полисть почти до районного центра Чудово.