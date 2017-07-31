Экспорт импорт1

Экспорт импорт1

Астана, 31 июля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. В Казахстане в первом полугодии 2017 года экспорт вырос на 38,3% и составил 20,7 млрд долларов США. Топ-10 стран, куда Казахстан поставляет свою продукцию, практически не изменился, произошла лишь небольшая рокировка: Швейцария с четвертой позиции сместилась на пятое место, уступив место Франции, также поменялись местами Узбекистан (с 8 на 7-е место) с Грецией и Великобритания с Турцией (с 10 на 9-е). При этом по росту объема денежных средств можно отметить увеличение экспорта во Францию на 73%, за счет увеличения на треть закупок сырой нефти и газового конденсата. Конечно же, здесь дополнительную роль сыграл рост мировых цен на нефть. Второе место у Нидерландов, где рост составил 58%. Он сложился за счет увеличения покупки казахстанской сырой нефти и газового конденсата (+10%) и нефтепродуктов (+20%). Хороший рост идет и по экспорту в Турцию — 52%, 44% приходится на Италию и 40% — на Узбекистан.

Экспорт импорт2

В первом полугодии топ-10 стран, ввозящих казахстанскую продукцию, по совокупности занимают 73,62% от общего объема казахстанского экспорта. При этом, на Италию приходится порядка 21% или 4,34 млрд долларов США. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 44,7%. На Китай приходится доля в 13,4% или 2,77 млрд долларов США и здесь тоже идет рост, правда чуть меньше — на 33,2%. На Нидерланды приходится доля в 11,6% или 2,4 млрд долларов США, здесь рост идет на 58,2%. Другие страны имеют следующие показатели: Франция — 1,47 млрд долларов США или 7,1% (+73%), Швейцария — 1,45 млрд долларов США или 7% (+33,5%), Испания — 0,61 млрд долларов США или 2,95% (+4,5%), Узбекистан — 0,58 млрд долларов США или 2,8%(+40%), Греция — 0,57 млрд долларов США или 2,76%(+7,6%), Турция — 0,56 млрд долларов США или 2,7% (+52,9%), Великобритания — 0,49 млрд долларов США или 2,36% (+25,8%).

Экспорт импорт3

Первая десятка экспортируемых товаров в совокупности занимает 88,78% от всего объема казахстанского экспорта. Лидирующие позиции по экспорту занимает «нефть сырая и газовый конденсат». Ее доля составила 61,8% или 12,79 млрд долларов США. Доли других групп товаров следующие: ферросплавы — 1,11 млрд долларов США (5,36%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные — 1,1 млрд долларов США (5,33%), газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие — 1,01 млрд долларов США (4,89%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения — 0,61 млрд долларов США (2,95%), нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых — 0,47 млрд долларов США (2,25%), цинк необработанный — 0,37 млрд долларов США (1,78%), руды и концентраты медные — 0,35 млрд долларов США (1,7%), серебро — 0,28 млрд долларов США (1,38%) и пшеница и меслин — 0,27 млрд долларов США (1,33%).

Наибольший рост экспорта приходится на руды и концентраты хромовые, количество которых возросло в 26 раз, а сумма в 38 раз и составила 27,2 млн долларов США. На втором месте по количественному критерию идут руды и концентраты марганцевые. Их экспорт увеличился в 19 раз, сумма в 31 раз. На третьем месте цемент, экспорт которого был увеличен в 15 раз, а сумма экспорта увеличилась в 14 раз.

Наибольшее снижение показывает позиция «Оборудование санитарно-техническое из черных металлов», доля экспорта которого снизилась на 96,8%. Почти такое же снижение демонстрирует позиция «Отходы и лом черных металлов, слитки для переплавки» (-92,1%). Чуть меньше, но все же значительно снизился экспорт фосфатов кальция природного, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного (-76,5%). Идет также снижение по пункту «Золото необработанное, полуобработанное или в виде порошка» (-74,4%), «Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс» (-62,4%), «Плиты и плитки керамические» (-51,8%).

Импорт в первом полугодии 2017 года подрос на 10,7% и составил 8,01 млрд долларов США. Наибольший объем или 26,37% приходится на Китай, за полугодие поставки из КНР составили 2,11 млрд долларов США. На втором месте Германия — 0,71 млрд долларов США или 8,8% от всего казахстанского импорта. На третьем месте США с объемом ввезенных в Казахстан товаров на 0,68 млрд долларов США или 8,5% доли импорта. По другим странам: Италия — 0,46 млрд долларов США (5,77%), Турция — 0,36 млрд долларов США (4,5%), Узбекистан — 0,34 млрд долларов США (4,25%), Франция — 0,26 млрд долларов США (3,26%), Украина — 0,25 млрд долларов США (3,17%), Республика Корея — 0,24 млрд долларов США (2,95%), Япония — 0,17 млрд долларов США (2,1%).

По импортируемым товарам структура товаров кардинально отличается от экспорта, товары занимают небольшие доли. Чаще всего Казахстан импортирует фармацевтические препараты (которые в комплексе занимают 5,7%), сотовые телефоны (4,05%), краны, клапаны вентили и прочую арматуру для трубопроводов, котлов и резервуаров (2%), центрифуги (1,6%), вычислительные машины (1,57%) и легковые автомобили (1,53%).

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