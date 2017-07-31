Ярославль, 31 июля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославле чугунные ограждения на улице Революционной и проспекте Ленина заменят на стальные решетки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Чугунные решетки не угодили ярославским властям

В выходные в Ярославле началась замена тротуарных ограждений: весь центр города освобожден от красных решеток. На их месте появятся стальные с изображением герба города. Такие решетки мэрия хотела поставить на Первомайском бульваре, заменив чугунные ограждения, но общественность города возмутилась и заставила власти города изменить свои планы. Однако в других местах Ярославля чугунные решетки будут заменены.

«Общественность Ярославля отстояла чугунные решетки на Первомайском бульваре. А замену на проспекте Ленина и улице Революционной утвердил градостроительный совет и работы уже начались», — сказала корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

Стальные решетки планируют устанавливать так, чтобы герб города был не на каждой секции, а с интервалом в три-четыре секции.

В пресс-службе мэрии сообщили, что красные решетки будут отравлены на склад МУП «Спецавтохозяйство», где будет храниться до тех пор, пока в них не появится нужда. Спиленные красные решетки не планируют устанавливать в других частях города. Они будут являться резервом мэрии на случай поломки секций в уже установленных ограждениях.

Любопытно, что чугунные ограждения около входа в здание правительства области на Советской площади менять не собираются.