В Бельгии скончался автор скульптуры «Похищение Европы» Оливье Стребель
Брюссель, 31 июля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Бельгии на 91-м году жизни скончался скульптор-монументалист, автор скульптурной композиции в Москве «Похищение Европы» Оливье Стребель.
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Оливье Стребель. Похищение Европы. Площадь Европы. Москва
Известный скульптор ушел из жизни 29 июля, сообщили в фонде имени Оливье Стребеля.
Почетному члену Российской Академии изящных искусств и лауреату многих международных премий было 90 лет.
Родившийся в 1927 году в Брюсселе в семье художников Стребель стал широко известен к 20 годам, его скульптуры украшают многие города Европы, Азии и США.
В Москве скульптурная композиция фонтана «Похищение Европы» украшает площадь Европы. Она была подарена Брюсселем в 2002 году.