Донской, Тульская область, 31 июля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В Тульской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин из охотничьего ружья, сообщает 31 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

BenjaminNelan Трагедия

«30 июля в одном из домов мкр. Шахтерский г. Донской Тульской области с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями, обнаружены тела двух женщин и мужчины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 30 июля 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к двум женщинам 1949 и 1987 годов рождения и несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья, который он взял с собой.

От полученных ранений обе женщины скончались на месте. После убийства злоумышленник покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийства двух лиц»).

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъято охотничье ружье, а также назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.