Пекин, 31 июля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Китайская компания Cloud Walk помогает правоохранительным органам КНР разработать программное обеспечение для распознания лиц. Технология призвана помочь полицейским анализировать поведение людей для возможности совершения преступлений.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

Система сможет анализировать информацию и предупреждать полицию о подозрительных лицах или группах лиц, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Риски возникают, если человек часто посещает транспортные узлы и отправляется в подозрительные места, например, в магазин ножей», — отметил пресс-секретарь Cloud Walk.

Заместитель министра науки и технологий КНР Ли Мэн рассказал, что информационные технологии в ближайшие годы помогут властям прогнозировать преступность. Он также добавил, что использование интеллектуальных систем позволит предупреждать готовящиеся террористические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июля Государственный совет КНР объявил, что к 2020 г. страна планирует занять лидирующее место в мире в области создания искусственного интеллекта и инвестировать в разработки 150 млрд. долларов.