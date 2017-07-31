Москва, 31 июля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия считает принятие закона о новом пакете санкций в отношении России автоматическим после решения сената.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, Россия по этой причине приняла решение об ответе на новые американские санкции до того, как проект закона был подписан президентом США Дональдом Трампом.

«Дело в том, что после того, как и конгресс, и сенат пропустили через себя этот законопроект, вы знаете, в дальнейшем фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона», — сказал Песков.

Он уточнил, что даже если президент США не подпишет документ, то «это всё равно примет форму закона». Также Песков напомнил заявление Белого дома о том, что если у Трампа и будут замечания по документу, то они будут касаться ужесточения санкций.

Ранее Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100.

Власти России ответили на это предложением США сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал число дипломатов, которые должны покинуть страну — 755 человек.

Кроме того, согласно заявлению МИД РФ, с 1 августа 2017 года Россия приостанавливает использование посольством США дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.