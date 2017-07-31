Москва, 31 июля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки». Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

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«ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге», — говорится в сообщении.

17 июля пресс-служба ФАС РФ сообщила, что операторы связи «большой четверки» должны в течение двух недель изменить тарифы на услуги для абонентов, находящихся в поездках, чтобы исключить необоснованную разницу цен.

Отмечалось, что предупреждения о необходимости смены тарифов получили операторы «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл».

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