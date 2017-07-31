Каракас, 31 июля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. «По данным на 22:00 (время закрытия избирательных участков) 30 июля, в голосовании приняли участие 8 миллионов 89 тысяч 320 избирателей, что составляет 41,53% от общего количества лиц в стране, имеющих право избирать, — цитирует выходящее в Каракасе издание Ultimas noticias главу Национального совета по выборам Тибисай Лусену. — Цифра пока не окончательная, но какие-то изменения, если они и будут, не станут значимыми».

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Главный итог состоявшегося голосования, отмечает другое венесуэльское издание Noticias24, в том, что оппозиции не удалось блокировать доступ избирателям к урнам, а общая явка превысила показатель, достигнутый двумя неделями раньше противниками правительства во время самопровозглашенного «Круглым столом демократического единства» (руководящим блоком оппозиции) референдума за отмену выборов в Конституционную Ассамблею. Тогда, 16 июля в плебисците приняли участие около 7,5 миллиона человек.

Президент Мадуро, выступая на митинге, собравшемся на площади перед дворцом Мирафлорес незадолго до полуночи 30 июля, кратко подвел итоги выборов, отметив, что «15 дней назад оппозиционерам был предоставлен последний шанс выставить своих кандидатов в Конституционную Ассамблею, но они этим не воспользовались» и добавив, что «впервые венесуэльцам пришлось голосовать в условиях, максимально приближенных к военным, когда на участок приходилось пробиваться через создаваемые сторонниками оппозиции кордоны».

«Нынешняя Конституционная Ассамблея родилась столь же сильной и легитимной, как и та, что принимала Конституцию 1999 года», — приводит слова Мадуро Noticias24.

В своем выступлении руководитель Боливарианской Республики заявил также о предстоящей немедленной реструктуризации Генеральной прокуратуры страны, ставшей фактически проводником идей оппозиции.

Генпрокуратура, в свою очередь, объявила о начале расследования гибели 10 человек (в их числе два подростка 13 и 17 лет и один боец Нацгвардии) в ходе протестных акций 30 июля.

Венесуэльская оппозиция через Твиттер губернатора штата Миранда и экс-кандидата в президенты страны Энкрике Каприлеса объявила о том, что переходит к еще более активным протестным действиям прямо с понедельника, 31 июля. Не дожидаясь публикации окончательных результатов выборов в Конституционную Ассамблею и не обращая внимания на то, что запрет на уличные акции, наложенный МВД Венесуэлы за несколько дней до выборов, продолжает действовать до 1 августа.

Министр обороны страны Владимир Падрино заявил Noticias24, что «необходимые меры безопасности, принятые силовыми структурами обеспечили спокойствие в стране, а вспышки насилия, кое-где возникавшие быстро гасились правоохранителями».

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В Вашингтоне в это же время выразили разочарование «укреплением режима авторитаризма в Венесуэле» и пообещали «продолжать прибегать к жестким и быстрым мерам против его архитекторов». В Перу заявили об «обеспокоенности результатами голосования и необходимости созыва совещания министров иностранных дел стран региона». Предполагается, что этот саммит состоится в Лиме 8 августа, а участие в нем примут представители Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы и Парагвая. Нетрудно заметить, что в списке государств нет ни одного, поддерживающего нынешнюю власть Венесуэлы.

И наконец, «общий рынок Южной Америки» — организация МЕРКОСУР, в которую, кроме Венесуэлы, входят также Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай (общее население — 250 млн человек, совокупный ВВП составляет 75% от ВВП всей Южной Америки), устами главы МИД Парагвая Эладио Лоисаги, объявил о предстоящей «в ближайшее время встрече представителей стран-членов альянса с целью обсуждения вопроса об окончательном исключении Венесуэлы из организации».

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