Рубль слабеет под гнетом санкций
Москва, 31 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. По его мнению, «именно благодаря массовым покупкам рубля, он практически никак не отреагировал на одобрение Палатой представителей США новых антироссийских санкций».
«Сейчас же поддержку российской валюте оказывает позитив на рынке сырья: Саудовская Аравия обещает сократить производство, запасы в США падают четвертую неделю подряд, а на следующей неделе ожидается новая встреча технического комитета ОПЕК, где, вполне возможно, обсудят дальнейшие действия по нормализации баланса углеводородов на рынке», — пояснил Мащенко.
«Учитывая все факторы можно ожидать курс рубля вблизи отметок 60,15 за доллар и 70,50 за евро в краткосрочной перспективе», — полагает эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, 31 июля курс доллара расчетами «завтра» вырос на 47 копеек до 60,04 рубля, курс евро — на 43 копейки до 70,45 рубля.
Читайте также: Рублю угрожает геополитика