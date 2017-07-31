Москва, 31 июля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, в Москве состоится открытие памятника писателю Фазилю Искандеру, который захоронен на Новодевичьем кладбище, пишет «Вечерняя Москва».

Kremlin.ru Фазиль Искандер

Торжественная церемония открытия пройдет на Новодевичьем кладбище. Мероприятие посвящено годовщине смерти писателя.

Фазиль Искандер скончался в Переделкине 31 июля в 2016 году. Ему было 87 лет.

Памятник создан на основе произведения скульптора Марины Эшба, выполнен с натуры в 1996 году. Скульптура изготовлена при поддержке Московской абхазской диаспоры.

Справка ИА REGNUM :

Фазиль Искандер — выдающийся русский и абхазский писатель и поэт родился в 1929 году в Сухуме. Одни из самых его известных произведений: повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов.

Писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.

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