Бразилиа, 31 июля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишель Темер 30 июля встретился с командующими вооруженных сил, которые с пятницы начали патрулирование районов Рио-де-Жанейро, и заявил, что данные действия уже получили положительное заключение о снижении уровня преступности в наиболее символичном для Бразилии городе, сообщает El Diario.

Wilson Dias Войска в Рио-де-Жанейро

Через два дня после подписания указа, разрешающего участие до 10 240 членов вооруженных сил и федеральных войск в операциях по поддержанию общественной безопасности в Рио-де-Жанейро, глава государства нанес неожиданный визит в командный пункт, чтобы проверить работу и обстановку в районах, где оперируют военнослужащие вооруженных сил.

Военное вмешательство с целью пресечения мощной и затянувшейся волны насилия, охватившего Рио-де-Жанейро, было предложено региональными властями в условиях финансового кризиса, который не позволяет правительству расширить кадровый состав полиции или оплачивать ее сотрудникам сверхурочные часы работы.

После встречи с военачальниками и некоторыми из министров в штаб-квартире Восточного военного командования, главного военного штаба армии в штате Рио-де-Жанейро, президенту Темеру была представлена подробная информацию о деятельности вооруженных сил и планы на ближайшие несколько месяцев.

Президент отметил, что на первом этапе войска были направлены на улицы для сбора разведданных, а второй этап предусматривает их участие в конкретных операциях по борьбе с преступными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Рио-де-Жанейро.

Не называя точных цифр, президент рассказал журналистам, что лица, ответственные за реализацию плана безопасности, дали отчет с удовлетворительными результатами.

«Я получил очень подробный отчет о том, что было сделано, и первый вывод заключается в том, что мы уже значительно снизили в течение этих двух дней уровень преступности, особенно краж коммерческих грузов», — заявил президент.

Напомним, участие военных в операциях по обеспечению безопасности является частью Плана национальной безопасности, объявленного 28 июля, который, как ожидается, продлится до декабря 2018 года. Безопасность в городе будет поддерживаться 8,5 тыс. солдат и офицером вооруженных сил Бразилии, 620 сотрудниками национальных сил безопасности (элитные полицейские корпуса, собранные со всей страны), 380 офицерами Федеральной дорожной полиции и 740 агентами местных сил безопасности.

Сокращения госслужащих в штате Рио-де-Жанейро из-за бедственного финансового положения существенно затронули сотрудников полиции, которым также пришлось увеличить свои рабочие часы. В результате сокращений полицейских в Рио-де-Жанейро в течение последних двух лет на действительной службе осталось около 3,8 тыс. человек.