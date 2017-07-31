Москва, 31 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Памятник писателю Максиму Горькому перевезли из парка искусств «Музеон» на историческое место — на площадь Тверская Застава. Работы прошли успешно в ночь с 30 на 31 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

(сс) Andreykor 7 Памятник Горькому на площади Тверская Застава, авторы И. Д. Шадр, В. И. Мухина, 1939

Памятник высотой около пяти метров и шириной два метра в горизонтальном положении везли к Белорусскому вокзалу на грузовом автомобиле с удлиненным кузовом. Маршрут проходил по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу.

Скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом. Открытие памятника пройдет после завершения благоустройства площади Тверская Застава.

На площади обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Высадят около 90 деревьев.

Кроме того, вокруг памятника Максиму Горькому пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с улицей Лесной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее памятник писателю Максиму Горькому планировалось вернуть на площадь Тверской Заставы осенью ко дню города.

Напомним, памятник писателю Максиму Горькому был установлен на площади Белорусского вокзала в 1951 году. Именно сюда писатель прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью.

16 декабря 2005 года памятник был демонтирован, для расчистки места под строительство транспортной развязки, парковки и торгового комплекса. Памятник сняли с постамента и перенесли в парк «Музеон».

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