Якутск, 21 июля, 2017, 13:57 — ИА Регнум. 21 июля в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в рамках международного Форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» состоялось торжественное открытие Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.

Пресс-служба Госсобрания Якутии Президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев

Почетное право разрезать ленту, в честь открытия культурного Центра, было предоставлено Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивану Белекову и Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Жиркову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента республики.

После церемонии разрезания ленты почетных гостей ознакомили с представленной экспозицией «Алтайское кочевье».

Выступая перед участниками мероприятия, Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что рад открытию еще одного исторического музея, который внесет свой вклад в развитие туристического потенциала Иссык-Кульской области.

«Сегодня мы открыли всего один павильон большого комплекса. Он будет вводным павильоном музея кочевой цивилизации имени Курманжан Датки. Вырисовывается такая концепция, что в конце августа или в начале сентября мы начнем строительство павильона «Кыргызское кочевье», — сказал Алмазбек Атамбаев, добавив, что уже выражена заинтересованность со стороны представителей ряда стран, в том числе со стороны Татарстана, Башкортостана, Якутии о создания своих павильонов на территории данного музея.

Президент подчеркнул, что Центр кочевой цивилизации не зря носит имя алайской царицы Курманжан Датки.

«Комплекс не зря назван именем великой нашей алайской царицы Курманжан Датки. Я показывал ее фотографии, сделанные полковником Маннергеймом, ставшим позднее президентом Финляндии. Одна из уникальных фотографий, когда он попросил сделать фотографию верхом на лошади, и она спокойно забралась на лошадь в свои 96 лет. Курманжан Датка — настоящий яркий представитель кочевого народа. Это доказательство того, что кочевникам была присуща демократия, гендерное равенство», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что кыргызы на протяжении многих веков являлись многонациональным народом, в единстве была их сила. И великие страницы в истории кыргызского народа были благодаря сплоченности и единству.

«Не забывайте, что наши предки проживали на обширной территории от Сибири до Каспийского моря. Я призываю соотечественников к единству. Нужно забыть про внутренние противоречия и вспомнить о братских наших народах, с которыми нас связывает древняя история, культура и традиции», — отметил Президент Кыргызской Республики.

Далее был дан старт началу конкурса по скоростному сбору юрт и почетные гости осмотрели юрты представителей алтайских народов, где их встречали мастера искусств.

Отметим, в экспозиции собраны лучшие экспонаты и инсталляции ряда музеев Кыргызстана. В дополнение к экспозиции на территории центра размещен живой музей в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов в национальных кочевых традициях. Специально для посетителей в течение трех дней будет представлена отдельная культурно-этнографическая программа с музыкальными, танцевальными номерами и специальными мастер-классами народов алтайской цивилизации. На территории музея установлены арт-объекты: скульптура, удостоенная государственной премии — шлем кочевника высотой 4 с лишним метра, а также седло мальчика высотой 3 метра.