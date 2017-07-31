Вильнюс, 31 июля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте 31 июля Литовской национальной телекомпании.

Staff Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Авиация НАТО, Boeing C-17 Globemaster III

Она также подчеркнула, что в стране во время учений будет дислоцировано больше единиц американской военной техники. Это, согласно ее мнению, «наводит на мысль об особом внимании НАТО к региону Прибалтики».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет внимательно следить за российско-белорусскими учениями, вызывающими у него обеспокоенность.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что «НАТО следует прекратить «демонизировать» военные учения «Запад-2017», которые осенью проведут Россия и Белоруссия».