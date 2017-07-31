Казань, 31 июля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Самый высокий показатель средней рыночной стоимости квадратного метра в ПФО на третий квартал 2017 года утвердили снова для Нижегородской области — 42 744 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ Минстроя РФ.

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Второе место в ценовом рейтинге по федеральному округу занимает Самарская область — 36 674 рубля. Татария расположилась на третьем месте — 36 207 рублей. Относительно второго квартала показатель в республике увеличился на 2,6%, или на 918 рублей. Между тем, по данным Татарстанстата, в первом квартале 2017 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке региона составляла 56 337 рублей, а на первичном — 56 343 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатель средней рыночной стоимости квадратного метра, утверждённый Минстроем РФ, используют для расчёта выплат по социальной ипотеке при предоставлении финансовой помощи из федерального бюджета.

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Самый низкий показатель по-прежнему в Саратовской области — 30 тыс. рублей. Здесь относительно предыдущего квартала он не менялся. Такая же ситуация и в Оренбургской области, где среднерыночная стоимость сохранена на уровне 30 711 рублей, и в Чувашии — 31 594 рубля.